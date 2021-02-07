"Большую часть матча мы играли прекрасно. Я вижу по глазам журналистов, что вы считаете иначе. Мне очень понравился матч. В первом тайме команды показали прекрасный футбол. Во второй половине встречи Манчестер Сити немного изменил схему. Нам понадобилось немного времени на адаптацию, и мы снова были бы в игре.

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Мы дали им слишком много возможностей. Они открыли счет в матче, мы сравняли с пенальти. После гола Салаха мы снова играли хорошо, но потом допустили две серьезные ошибки в обороне. При счете 3:1 в их пользу трудно искать положительные моменты. Ну а потом Фил Фоден гениально разобрался в ситуации с четвертым голом.

Если мы будем играть в футбол так, как мы делали это сегодня в течение длительного времени, то мы будем выигрывать матчи, 100%. Напряженная борьба за первую четверку? Мы будем стараться изо всех сил. Осталось еще достаточно матчей, чтобы добиться попадания в Лигу чемпионов. Но мы должны как можно быстрее начать выигрывать матчи", – сказал Клопп в эфире BT Sport.

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