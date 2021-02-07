"Більшу частину матчу ми грали чудово. Я бачу по очах журналістів, що ви вважаєте інакше. Мені дуже сподобався матч. У першому таймі команди показали прекрасний футбол. У другій половині зустрічі Манчестер Сіті трохи змінив схему. Нам треба було трохи часу на адаптацію, і ми знову були б у грі.

Ліверпуль – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Ми дали їм занадто багато можливостей. Вони відкрили рахунок в матчі, ми зрівняли з пенальті. Після гола Салаха ми знову грали добре, але потім допустили дві серйозні помилки в обороні. За рахунку 3:1 на їхню користь важко шукати позитивні моменти. Ну а потім Філ Фоден геніально розібрався в ситуації з четвертим голом.

Якщо ми будемо грати у футбол так, як ми робили це сьогодні протягом тривалого часу, то ми будемо вигравати матчі, 100%. Напружена боротьба за першу четвірку? Ми будемо старатися з усіх сил. Залишилося ще достатньо матчів, щоб досягти потрапляння в Лігу чемпіонів. Але ми повинні якомога швидше почати вигравати матчі", – сказав Клопп в ефірі BT Sport.

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