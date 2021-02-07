Клопп – про поразку від Манчестер Сіті: Більшу частину матчу Ліверпуль грав чудово
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поспілкувався з пресою після матчу 23-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (1:4).
"Більшу частину матчу ми грали чудово. Я бачу по очах журналістів, що ви вважаєте інакше. Мені дуже сподобався матч. У першому таймі команди показали прекрасний футбол. У другій половині зустрічі Манчестер Сіті трохи змінив схему. Нам треба було трохи часу на адаптацію, і ми знову були б у грі.
Ліверпуль – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Ми дали їм занадто багато можливостей. Вони відкрили рахунок в матчі, ми зрівняли з пенальті. Після гола Салаха ми знову грали добре, але потім допустили дві серйозні помилки в обороні. За рахунку 3:1 на їхню користь важко шукати позитивні моменти. Ну а потім Філ Фоден геніально розібрався в ситуації з четвертим голом.
Якщо ми будемо грати у футбол так, як ми робили це сьогодні протягом тривалого часу, то ми будемо вигравати матчі, 100%. Напружена боротьба за першу четвірку? Ми будемо старатися з усіх сил. Залишилося ще достатньо матчів, щоб досягти потрапляння в Лігу чемпіонів. Але ми повинні якомога швидше почати вигравати матчі", – сказав Клопп в ефірі BT Sport.
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