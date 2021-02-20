"Нам следовало лучше защищаться в моменте с первым голом – он и дал направление игре. Его вполне можно избежать. Было много хороших футбольных моментов, с творческой точки зрения у нас все получилось, но нам приходилось гоняться за игрой. Нам не хватало хладнокровия. Эвертон защищался глубоко и отчаянно, но все же были моменты, когда мы находили пространство в штрафной и не завершали атаку.

Ливерпуль – Эвертон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме мы немного изменили состав, потому что хотели создать им больше проблем. Сразу появились большие возможности. Мане дважды прорвался в штрафную, Фирмино дважды бил из перспективных позиций. У нас были все эти моменты.

Пенальти был назначен поздно, и он мало что решал, поэтому не надо об этом говорить. С завтрашнего дня я должен использовать все хорошее. Положительные моменты – гарантия того, что мы можем это изменить", – цитирует Клоппа ВВС.

Эвертон победил Ливерпуль в дерби впервые за 10 лет – команда Клоппа проиграла четвертый матч АПЛ подряд