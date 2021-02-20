"Нам слід було краще захищатися у моменті з першим голом – він і дав напрямок грі. Його цілком можна уникнути. Було багато хороших футбольних моментів, з творчої точки зору у нас все вийшло, але нам доводилося ганятися за грою. Нам не вистачало холоднокровності. Евертон захищався глибоко і відчайдушно, але все ж були моменти, коли ми знаходили простір у штрафному і не завершували атаку.

Ліверпуль – Евертон – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі ми трохи змінили склад, тому що хотіли створити їм більше проблем. Відразу з'явилися великі можливості. Мане двічі прорвався у штрафний, Фірміно двічі бив з перспективних позицій. У нас були всі ці моменти.

Пенальті призначили пізно, і він мало що вирішував, тому не треба про це говорити. Із завтрашнього дня я повинен використовувати все хороше. Позитивні моменти – гарантія того, що ми можемо це змінити", – цитує Клоппа ВВС.

Евертон переміг Ліверпуль у дербі вперше за 10 років – команда Клоппа програла четвертий матч АПЛ поспіль