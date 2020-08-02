toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Кльоц продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, – СМИ

20:42 - Читати українською
Кльоц продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, – СМИ
Дмитрий Кльоц / фото: ФК Карпаты

Бывший полузащитник Карпат Дмитрий Кльоц в ближайшее время станет игроком Кешлы.

Кльоц прибыл в Азербайджан и должен подписать контракт с Кешлей в ближайшее время, сообщает azerifootball.com.

Карпаты попрощались с Кльоцом

Отметим, что Кльоц выступал за львовян с 2015 года и даже стал капитаном Карпат. В прошлом сезоне хавбек провел 23 поединка, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Карпаты были исключены из УПЛ из-за неявки на 2 поединка подряд против Мариуполя.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

blog_ava
Интер сделал официальное заявление относительно трансфера Месси
10:48
12437
Теги
Мир Дмитрий Дмитрий Кльоц Карпаты Карпаты Азербайджан Трансферы Кешла Кешла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Дженоа
21:45
Верона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук