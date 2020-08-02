Кльоц продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана, – СМИ

Бывший полузащитник Карпат Дмитрий Кльоц в ближайшее время станет игроком Кешлы.

Кльоц прибыл в Азербайджан и должен подписать контракт с Кешлей в ближайшее время, сообщает azerifootball.com.

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Отметим, что Кльоц выступал за львовян с 2015 года и даже стал капитаном Карпат. В прошлом сезоне хавбек провел 23 поединка, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Карпаты были исключены из УПЛ из-за неявки на 2 поединка подряд против Мариуполя.

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