Кльоц продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану, – ЗМІ

Кльоц прибув до Азербайджану та має підписати контракт з Кешлею найближчим часом, повідомляє azerifootball.com.

Карпати попрощалися з Кльоцом

Зазначимо, що Кльоц виступав за львів'ян з 2015 року і навіть став капітаном Карпат. В минулому сезоні хавбек провів 23 поєдинки, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, Карпати виключили з УПЛ через неявку на 2 поєдинки поспіль проти Маріуполя.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох