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Кльоц продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану, – ЗМІ

20:39 - Читать на русском
Кльоц продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану, – ЗМІ
Дмитро Кльоц / фото: ФК Карпати

Колишній півзахисник Карпат Дмитро Кльоц найближчим часом стане гравцем Кешли.

Кльоц прибув до Азербайджану та має підписати контракт з Кешлею найближчим часом, повідомляє azerifootball.com.

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Зазначимо, що Кльоц виступав за львів'ян з 2015 року і навіть став капітаном Карпат. В минулому сезоні хавбек провів 23 поєдинки, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, Карпати виключили з УПЛ через неявку на 2 поєдинки поспіль проти Маріуполя.

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Теги
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