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Карпаты попрощались с Кльоцом

18:06 - Читати українською
Карпаты попрощались с Кльоцом
Дмитрий Кльоц / ФК Карпаты

Карпаты прекратили сотрудничество с Дмитрием Кльоцом – воспитанником львовской школы и одним из лидеров "львов".

Капитан "львов" Дмитрий Кльоц отныне не является игроком Карпат. Сообщают львовяне на своей официальной странице в Facebook.

"В моих жилах течет зелено-белая кровь и я буду счастлив, если смогу вернуться в Карпаты в один день. Я действительно чувствовал, что имею две семьи и бесконечно благодарен всем, кого встречал на своем пути.

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Где бы я ни был и в какой команде не выступал бы, мне не будет хватать львовских болельщиков. Спасибо за поддержку, критику и любовь. Я всегда буду ценить их", – сказал Кльоц.

Воспитанник "зелено-белых" недавно преодолел отметку в 100 проведенных матчей в футболке "львов". Дебютировал за львовян в марте 2015 года в матче против донецкого Металлурга. В прошлом сезоне Дмитрий Кльоц провел 22 поединка в УПЛ.

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