Украинский полузащитник Дмитрий Кльоц нашел себе новый клуб.

Кльоц покинул Кешлу, – СМИ

24-летний футболист подписал соглашение с Сабахом, сообщает официальный сайт азербайджанского клуба. Контракт рассчитан до конца сезона. В новой команде украинец будет выступать под номером 48.

Напомним, Кльоц – воспитанник Карпат, где и начал профессиональную карьеру в 2013 году. В августе 2020-го на правах свободного агента перешел в Кешлу, которую покинул в январе этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, Сабах в чемпионате Азербайджана занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 13 очков (столько же у Кешлы и Сабаила). Команду тренирует экс-тренер Олимпика и Динамо Висенте Гомес.

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