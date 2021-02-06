Український півзахисник Дмитро Кльоц знайшов собі новий клуб.

Кльоц покинув Кешлу, – ЗМІ

24-річний футболіст підписав угоду з Сабахом, повідомляє офіційний сайт азербайджанського клубу. Контракт розрахований до кінця сезону. У новій команді українець виступатиме під номером 48.

Нагадаємо, Кльоц – вихованець Карпат, де й розпочав професіональну кар'єру у 2013 році. У серпні 2020-го на правах вільного агента перейшов у Кешлу, яку покинув у січні цього року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, Сабах у чемпіонаті Азербайджану посідає останню сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 13 очок (стільки ж у Кешли і Сабаїла). Команду тренує екс-тренер Олімпіка і Динамо Вісенте Гомес.

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