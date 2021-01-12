Украинский легионер Кешлы Дмитрий Кльоц больше не является игроком азербайджанского клуба.

Колос подписал воспитанника Ниццы

Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до лета следующего года, по взаимному согласию, сообщает издание Footboom.

Напомним, Кльоц – воспитанник Карпат. Профессиональную карьеру футболиста начал во львовском клубе в 2013 году. В августе 2020-го перешел в Кешлу на правах свободного агента. В текущем сезоне провел за азербайджанскую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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