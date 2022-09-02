Рома отпустила Клюйверта в Валенсию. "Летучие мыши" арендовали Джастина на один сезон с правом дальнейшего выкупа, сообщает официальный сайт клуба. Сумма выкупа – 15 миллионов евро.

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Клюйверт уже получил "горячий" прием от главного тренера Валенсии. Рино Гаттузо здорово хлопнул вингера по шее во время разговора на тренировочной базе.

Сын легенды Барселоны переехал в Рим 4 года назад из Аякса, но стать важным игроком для Ромы не сумел. Позапрошлый сезон Клюйверт провел в аренде в Лейпциге, а прошлый – в Ницце.

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