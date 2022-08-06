Марсель в своих соцсетях объявил о подписании 29-летнего игрока Ромы. По информации СМИ, сумма трансфера составила 11 млн евро, еще 4,5 млн римляне могут получить бонусами.

Рома официально подтвердила переход Вейналдума

Последние 5 лет Верету провел в Серии А – 2 за Фиорентину и 3 за Рому. В предыдущем сезоне отыграл за "волков" 50 матчей, в которых оформил 4 гола и 10 ассистов. Летом победители Лиги конференций подписали именитых Матича и Вейналдума, что подтолкнуло к решению прощаться с французом.

Многие фанаты Марселя возмущены подписанием Верету, поскольку тот в свое время отыграл сезон в составе сверхпринципиального соперника – Сент-Этьена.

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