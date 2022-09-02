Рома відпустила Клюйверта у Валенсію. "Кажани" орендували Джастіна на один сезон з правом подальшого викупу, повідомляє офіційний сайт клубу. Сума викупу – 15 мільйонів євро.

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Клюйверт вже отримав "гарячий" прийом від головного тренера Валенсії. Ріно Гаттузо добряче ляснув вінгера по шиї під час розмови на тренувальній базі.

Син легенди Барселони переїхав у Рим 4 роки тому з Аякса, але стати важливим гравцем для Роми не зумів. Позаминулий сезон Клюйверт провів в оренді у Лейпцигу, а минулий – в Ніцці.

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