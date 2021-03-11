Все началось еще 15 января. Рома с треском проиграла дерби, а 22-летний бразилец стал непосредственным виновником в двух пропущенных мячах. Один из разъяренных тифози не подбирал слов, критикуя футболиста в соцсетях.

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Неожиданно для болельщика Ибаньес поддержал дискуссию, и через некоторое время ребятам удалось найти общий язык. После этого Роджер решил подарить Франческо (так зовут фаната) свою футболку именно с того матча против Лацио.

"Привет, Франческо, если уж ты простил меня, то я решил отдать тебе футболку, которую носил в своем первом римском дерби. Надеюсь тебе понравится. Обнял!" – написал Ибаньес. "Спасибо, Роджер, ты прощен", – ответил болельщик.

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