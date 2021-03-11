Итальянская пресса не обошла вниманием первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между столичной Ромой и донецким Шахтером. Есть и слова уважения и традиционные проблемы с позициями и фамилиями игроков украинского гранда.

Миланское издание La Gazzetta dello Sport на передовице до сих пор обсасывает тему Ювентуса и фиаско Криштиану Роналду. Превью к матчу Ромы находим аж на 12-й странице. Поединку римлян с Шахтером посвящен один разворот.

Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы

GdS анонсирует игру сквозь призму дуэли двух португальских тренеров и их философий: "Позиционная игра Фонсеки против контратак Каштру". Итальянские журналисты пишут, что Паулу настаивает на владении мячом и строит игру горизонтально, а Луиш делает ставку на вертикальный футбол.

Кроме этого, "гадзетта" напоминает, что Шахтер осенью наказал Реал и Интер в Лиге чемпионов. В составе донетчан выделяют "бомбардира Мораеса", "ассистента Тайсона" и "джокера Тете". Лидерами Шахтера называют Тайсона и Марлоса, "часто меняющих позиции". А еще Каштру, по мнению GdS, имеет в рукаве козырь в виде прекрасного запаса с Соломоном во главе.

Римская газета Corriere dello Sport напоминает о матче Ромы на главной странице и в целом ставит его в приоритет, посвящают два первых разворота.

CdS рассказывает о защитной игре Шахтера и ожидает подобной стратегии сегодня. В стартовом составе "горняков" издание не видит Матвиенко – в центр обороны римские журналисты ставят Кривцова и Витао. Ну и куда же без фейла: опорного полузащитника явно будет играть не Патрик, а Майкон.

Мхитаряну прогнозируют выход на позиции "фальшивой девятки" Ромы, а из глубины ему будут помогать Педро и капитан Пеллегрини.

В ретро-приложении CdS рассказывает о Невио Скале, который играл за Рому и тренировал Шахтер, а также представляет интервью с Луисо Паскуале, забившим три гола Шахтеру в составе Виценцы в Кубке кубков 1997/98.

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