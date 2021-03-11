Все почалося ще 15 січня. Рома з тріском програла дербі, а 22-річний бразилець став безпосереднім винуватцем у двох пропущених м'ячах. Один із розлючених тіфозі не підбирав слів, критикуючи футболіста у соцмережах.

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Несподівано для уболівальника Ібаньєс підтримав дискусію, і через деякий час хлопцям вдалося порозумітися. Після цього Роджер вирішив подарувати Франческо (так звуть фаната) свою футболку саме з того матчу проти Лаціо.

"Привіт, Франческо, якщо вже ти пробачив мені, то я вирішив віддати тобі футболку, яку носив у своєму першому римському дербі. Сподіваюся тобі сподобається. Обійняв!" – написав Ібаньєс. "Дякую, Роджере, ти пробачений", – відповів уболівальник.

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