"Я уверен, что это будет тяжелый матч. Я не люблю противостоять бывшим командам. Я бы хотел избежать встреч с Брагой и Шахтером. "Горняки" – очень хорошая команда.

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Шахтер дважды обыграл Реал, а также дважды сыграл вничью с Интером. Они, кажется, всегда достигают успеха в Европе. Это правда, что я хорошо знаю клуб, это сильная команда. Они плотно защищаются и угрожают на контратаках. Это сильнейшая команда Европы на контратаках.

Джеко тренировался с командой сегодня и будет доступен завтра. То же самое и с Ибаньесом – он тренировался с группой последние два дня. Завтра посмотрим, кто будет играть в полузащите и защите. Возможно, мы могли бы использовать тройку Манчини-Смоллинг-Кумбулла, но Кристанте также может сыграть.

Я думаю, что наша команда стала лучшей в защите. Я говорю не только о нашей обороне, но и о защите в целом. Мы понимаем, что не можем продолжать делать ошибки, что угрожают поставленным целям. Мы должны быть осторожными с мячом и не передавать его сопернику", – цитирует Фонсеку Roma Press.

К слову, первая встреча между украинской и итальянской командами начнется 11 марта в 22:00, ответный матч состоится ровно через неделю.

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