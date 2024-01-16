Во вторник, 16 января, во время тренировочного сбора в Фару (Португалия) де Лигт травмировал левое колено. Это было выявлено в результате МРТ-обследования, проведенного на месте медицинским отделом Баварии, информирует официальный сайт клуба.

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Официальный источник не разглашает срок, на который выбыл нидерландец. Однако, согласно журналисту Sky Керри Хау, травма де Лигта несерьёзна – он пропустит около недели.

Ранее Bild сообщал, что будущее Маттейса в Мюнхене неопределённо. У него натянутые отношения с главным тренером команды Томасом Тухелем, а потому летнее расставание между сторонами вполне возможно – эта тема обсуждается внутри клуба.

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