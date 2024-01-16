У вівторок, 16 січня, під час тренувального збору у Фару (Португалія) де Лігт травмував ліве коліно. Це було виявлено в результаті МРТ-обстеження, проведеного на місці медичним відділом Баварії, інформує офіційний сайт клубу.

Лунін може стати спадкоємцем Нойєра у Баварії – Реал не проти використати українця для трансферу суперзірки

Офіційне джерело не розголошує термін, на який вибув нідерландець. Однак, згідно з журналістом Sky Керрі Хау, травма де Лігта несерйозна – він пропустить близько тижня.

Раніше Bild повідомляв, що майбутнє Маттейса в Мюнхені невизначене. У нього натягнуті стосунки з головним тренером команди Томасом Тухелем, а тому літнє розставання між сторонами цілком можливе – ця тема обговорюється всередині клубу.

Сенсаційні бомбардири: воротарі, які забили гол у Лізі чемпіонів – унікальний "хет-трик" у ворота Ювентуса