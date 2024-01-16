Бавария рассматривает украинца как долгосрочную замену Мануэлю Нойеру, утверждает Ok Diario.

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Лунин прекрасно воспользовался своим шансом в нынешнем сезоне и демонстрирует игру топ-уровня – 11 матчей, 5 "сухих", всего 7 пропущенных голов. Впрочем, восстановление Куртуа вернет Андрея к статусу резервного голкипера, который не слишком устраивает воспитанника Металлиста. Лунин будет настаивать на полноценном трансфере летом.

Реал будет открыт для предложений, чтобы заработать на украинце (контракт завершается в июне 2025-го). В скором времени ожидаются переговоры с Баварией по Альфонсо Дэвису, у которого схожая контрактная ситуация. Вероятно, Реал использует Лунина для сбивания цены звездного канадца, а мюнхенцы получат молодого вратаря.

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