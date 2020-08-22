Климовский выделил ключевой момент, который привел к разгрому от Динамо – тренер Олимпика анонсировал приезд новичков

"Очень много пропускаем. Уже на 5-й минуте нам забивают гол, потом сразу второй... После того, как мы сократили разрыв в счете, игра изменилась. Мы начали контролировать мяч, создавать моменты...

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В перерыве мы с ребятами разобрали ситуации, где мы действовали неправильно и вторую половину встречи тоже начали неплохо, но третий гол, к сожалению, нас сломал. Мы опустили руки. А четвертое взятие ворот от соперника нас добило. У нас есть травмированные ребята. Сегодня не мог помочь нам капитан команды.

Трехнедельный перерыв в чемпионате, безусловно, пойдет нам на пользу. Мы ждем приезда нескольких футболистов, которые должны нас усилить. В основном это иностранцы. Вингер, нападающий, опорный полузащитник. Надо добавлять, чтобы быть более конкурентоспособными", – цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

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