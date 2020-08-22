toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Климовский выделил ключевой момент, который привел к разгрому от Динамо – тренер Олимпика анонсировал приезд новичков

09:18 - Читати українською
Климовский выделил ключевой момент, который привел к разгрому от Динамо – тренер Олимпика анонсировал приезд новичков
Игорь Климовский / Сайт Олимпика

Наставник Олимпика Игорь Климовский поделился мыслями относительно неудачного результата в матче против Динамо (1:4).

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Очень много пропускаем. Уже на 5-й минуте нам забивают гол, потом сразу второй... После того, как мы сократили разрыв в счете, игра изменилась. Мы начали контролировать мяч, создавать моменты...

Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

В перерыве мы с ребятами разобрали ситуации, где мы действовали неправильно и вторую половину встречи тоже начали неплохо, но третий гол, к сожалению, нас сломал. Мы опустили руки. А четвертое взятие ворот от соперника нас добило. У нас есть травмированные ребята. Сегодня не мог помочь нам капитан команды.

Трехнедельный перерыв в чемпионате, безусловно, пойдет нам на пользу. Мы ждем приезда нескольких футболистов, которые должны нас усилить. В основном это иностранцы. Вингер, нападающий, опорный полузащитник. Надо добавлять, чтобы быть более конкурентоспособными", – цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

Олимпик – Динамо: Луческу дебютирует в УПЛ без 5 лидеров – Буяльский феерит, голы новичков, причины ярости румына

blog_ava
Севилья обновила собственный рекорд в Лиге Европы
00:50
1000
Теги
Олимпик Олимпик Игорь Игорь Климовский Олимпик - Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
29
мин
Десна
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?