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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Климовський виділив ключовий момент, який призвів до розгрому від Динамо – тренер Олімпіка анонсував приїзд новачків

09:18 - Читать на русском
Климовський виділив ключовий момент, який призвів до розгрому від Динамо – тренер Олімпіка анонсував приїзд новачків
Ігор Климовський / Сайт Олімпіка

Наставник Олімпіка Ігор Климовський поділився думками щодо невдалого результату в матчі проти Динамо (1:4).

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Дуже багато пропускаємо. Вже на 5-й хвилині нам забивають гол, потім відразу другий... Після того, як ми скоротили розрив у рахунку, гра змінилася. Ми почали контролювати м'яч, створювати моменти...

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У перерві ми з хлопцями розібрали ситуації, де ми діяли неправильно і другу половину зустрічі теж почали непогано, але третій гол, на жаль, нас зламав. Ми опустили руки. А четверте взяття воріт від суперника нас добило. У нас є травмовані хлопці. Сьогодні не міг допомогти нам капітан команди.

Тритижнева перерва в чемпіонаті, безумовно, піде нам на користь. Ми чекаємо приїзду декількох футболістів, які повинні нас підсилити. Здебільшого це іноземці. Вінгер, нападник, опорний півзахисник. Треба додавати, щоб бути більш конкурентоспроможними", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

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Олімпік Олімпік Ігор Ігор Климовський Олімпік - Динамо
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