Климовський виділив ключовий момент, який призвів до розгрому від Динамо – тренер Олімпіка анонсував приїзд новачків

"Дуже багато пропускаємо. Вже на 5-й хвилині нам забивають гол, потім відразу другий... Після того, як ми скоротили розрив у рахунку, гра змінилася. Ми почали контролювати м'яч, створювати моменти...

Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо

У перерві ми з хлопцями розібрали ситуації, де ми діяли неправильно і другу половину зустрічі теж почали непогано, але третій гол, на жаль, нас зламав. Ми опустили руки. А четверте взяття воріт від суперника нас добило. У нас є травмовані хлопці. Сьогодні не міг допомогти нам капітан команди.

Тритижнева перерва в чемпіонаті, безумовно, піде нам на користь. Ми чекаємо приїзду декількох футболістів, які повинні нас підсилити. Здебільшого це іноземці. Вінгер, нападник, опорний півзахисник. Треба додавати, щоб бути більш конкурентоспроможними", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

Олімпік – Динамо: Луческу дебютує в УПЛ без 5 лідерів – Буяльський феєрить, голи новачків, лють румуна через українців