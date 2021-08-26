Основным кандидатом на вакантное место является Игорь Климовский, сообщает ТаТоТаке.

Львов официально остался без главного тренера – Бессмертный подал в отставку

Назначению 49-летнего специалиста мешают две проблемы. Первая – у Климовского есть действующий контракт с тернопольской Нивой, и он не планировал сейчас прощаться с командой. Вторая – некоторые ассистенты экс-тренера Олимпика работают в СК Днепр-1 и также могут отказаться от смены прописки.

Добавим, что Львов в 5 турах УПЛ набрал всего два очка, расположившись на предпоследнем месте. Ближайший матч "горожан" – дерби против Руха (29 августа).

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