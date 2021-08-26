Основним кандидатом на вакантне місце є Ігор Климовський, повідомляє ТаТоТаке.

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Призначенню 49-річного фахівця заважають дві проблеми. Перша – у Климовського є чинний контракт з тернопільською Нивою, і він не планував зараз прощатися з командою. Друга – деякі асистенти екс-тренера Олімпіка працюють в СК Дніпро-1 і також можуть відмовитися від зміни прописки.

Додамо, що Львів у 5 турах УПЛ набрав усього два очка, розташувавшись на передостанньому місці. Найближчий матч "містян" – дербі проти Руха (29 серпня).

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