Программу 5-го тура УПЛ завершал поединок во Львове между одноименной командой и Ингульцом. Оба коллектива побед в новом сезоне еще не знали, но им удалось попить крови у лидеров – "горожане" отбирали очки у Александрии, а петровцы в среду расписали сенсационную ничью с Динамо. Тем не менее, они продолжали находиться в зоне вылета, поэтому на разделение очков сегодня никто бы не согласился.

Поворознюк анонсировал двух новичков Ингульца с опытом выступлений за национальные сборные

Хозяевам удалось открыть счет быстро. Уже на 14-й минуте Якимец качнул защитника на левом фланге и выполнил подачу, а Ковалев в попытке выбить ее запустил свечу над штрафной – Грисьо же поставил корпус, подхватил мяч и пробил метров с 13-ти в дальний нижний угол. 1:0!

Ингулец мог сравнять счёт в середине первого тайма, когда Бартулович получил скидку в центр штрафной от Запорожца и выстрелил в касание, однако мяч прошел над воротами. Кроме того, перед свистком на перерыв два шанса отличиться получил Ситало – впрочем, его замыкание после углового пришлось в руки Ильющенкова, а врывание на левый край штрафной с фактическим выходом один на один оказалось неудачным (голкипер выбил мяч из-под ног Артема). В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе львовян.

В начале второго тайма Ингулец серьезно прижал соперника. Так, на 47-й минуте после возобновления игры Ситало стрелял пяткой из центра штрафной, замыкая передачу с правого фланга (удар накрыли), а на 48-й он же пробивал головой под перекладину. Ильющенков выручил Львов, но уже через четыре минуты ему пришлось вынимать мяч из сетки: Опанасенко принял диагональ на левый фланг и выполнил подачу на 11 метров, а Козак замкнул головой – точно в дальний угол. 1:1!

Не успели хозяева разыграть мяч, как в их ворота прилетел второй гол: Запорожец из центра поля выполнил заброс на ход Ситало, Ильющенков вышел на перехват, но Артем эффектно перебросил голкипера – 1:2! Правда, уже на 54-й минуте Эрнест мог сравнять счет, ворвавшись на правый край штрафной, переиграв Шуста, но уже перед пустыми воротами защитник выбил мяч в подкате.

Во второй половине второго тайма петровцы отдали инициативу львовянам. Подопечные Анатолия Бессмертного организовали несколько неплохих атак, но завершение хромало – команда создала только дальний удар Брикнера и замыкание подачи в исполнении Махмутовича. В обоих случаях мяч прошел мимо ворот. Кроме того, у Эрнеста был опасный прострел в штрафную, после которого мяч отскочил на дальнюю штангу, однако Грисьо не успел к нему. Ингулец же мог закрыть игру на 77-й минуте, когда Шарай принял "черпачок" от Запорожца в штрафной и оказался прямо перед Ильющенковым. Владимир пробил прямо в голкипера.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу гостей – первую в сезоне для подопечных Сергея Лавриненко! Ингулец набрал 4 очка и поднялся на 13 строчку в турнирной таблице, а Львов, имея в активе 2 зачетных балла, опустился на предпоследнюю позицию.

Динамо разгромило Десну: чемпионский футбол, симпатичный дебют Антюха, невыразительный Шкурин и мощный матч Буяльского