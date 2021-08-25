Специалист возглавил "горожан" в марте этого года и сумел финишировать с клубом на 8-й позиции в предыдущем розыгрыше УПЛ (в частности, побеждал Шахтер (3:2)). В этом сезоне Львов провел 5 матчей под руководством Бессмертного, в которых набрал лишь два очка.

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"Это непростое решение, но команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться.

Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игроков – за характер, а болельщиков – за поддержку. Это был фантастический период", – цитирует Бессмертного официальный сайт Львова.

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