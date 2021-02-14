"Я не скажу, что мы сильно уступали, учитывая, что играли против Динамо. Забили первыми, могли забивать еще, но не получилось. Недовольный тем, что заработали две красные карточки, что означает минус два футболиста на следующую игру. Это меня очень огорчает.

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Конечно, хочется играть на нормальном поле. Ребята замерзают, им некомфортно играть в футбол. Я бы перенес эту игру на более позднее время. Или, в крайнем случае, можно было сыграть эти матчи в Турции, где проводили сборы все наши команды. Но ситуация такова, что пришлось играть", – цитирует Климовского официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 14-го тура Динамо, уступая донецкому Олимпику, смогло переломить ход игры и вырвать победу 3:1. Дублем отличился Артем Беседин, еще один гол на счету Виталия Буяльского.

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