"В первом тайме поле еще было более-менее хорошего качества, но после перерыва замерзло – и словно по льду бегали. Поэтому трудно было играть в красивый футбол, но для нас самое главное – результат. Пропущенный мяч психологически нас несколько надломил, но хорошо, что быстро адаптировались и сравняли счет.

Динамо – Олимпик – 3:1 – видео голов и обзор матча с победным дублем Беседина и шедевром Буяльского

Беседин забил фактически два гола-близнеца. Это не наигрывалось на тренировках, просто он выбирал правильно позицию – молодец. Я в первом тайме имел хороший момент... Караваев хорошо прострелил, и нужно было бить низом, как говорил главный тренер. А я ударил выше, чтобы наверняка.

А относительно своего гола... Я вообще хотел вывести Цыганкова на ударную позицию, но его заблокировали, и мяч прилетел удобно мне на ногу. Удалось попасть в ближний угол.

После первой официальной игры чувствуем себя хорошо, но на таком поле не всегда все удается. Больше приходится играть через длинные передачи – это не тот стиль, который привычен для нас. Будет ли с Брюгге другой стиль? Судя по погоде, легче не будет, поскольку прогнозируют еще большие морозы. Но мы будем делать все возможное для победы", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 14-го тура Динамо, уступая донецкому Олимпику, смогло переломить ход игры и вырвать победу 3:1. Второй гол киевлян на счету Виталия Буяльского.

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