Полузащитник мюнхенской Баварии Микаэль Кюизонс, скорее всего, не продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

21-летний хавбек не смог пройти медосмотр в лагере Лидса. Об этом журналист Дэвид Орнштейн написал в своем твиттере.

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Тесты "павлинов" выявили у Кюизонса проблемы со здоровьем. Согласованный на 20 млн евро трансфер, очевидно, сорван. Француз уже улетел обратно в Германию. Потенциальный переезд на Элланд Роуд якобы был спровоцирован ссорой центрхава с лидерами Баварии.

В нынешнем сезоне Микаэль Кюизонс провел 1 матч в Бундеслиге, в котором не отметился результативными действиями.

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