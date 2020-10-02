Півзахисник мюнхенської Баварії Мікаель Кюїзонс, найімовірніше, не продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

21-річний хавбек не зміг пройти медогляд у таборі Лідса. Про це журналіст Девід Орнштейн написав у своєму твіттері.

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Тестування "павичів" виявило в Кюїзонса проблеми зі здоров'ям. Узгоджений трансфер на 20 млн євро, вочевидь, зірвано. Француз уже полетів назад до Німеччини. Потенційний переїзд на Елланд Роуд нібито був спровокований сваркою центрхава з лідерами Баварії.

У нинішньому сезоні Мікаель Кюїзонс провів 1 матч у Бундеслізі, в якому не відзначився результативними діями.

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