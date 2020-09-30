Бавария в прошлом сезоне оформила "золотой дубль", поэтому в Суперкубке Германии встретилась с вице-чемпионом Бундеслиги – дортмундской Боруссией. Der Klassiker на Альянц Арене обслуживала Бибиана Штайнхаус – отчетный матч стал прощальным для легендарной женщины-арбитра, она завершает карьеру.

Главные тренеры в условиях насыщенного графика провели ротацию на второстепенный турнир. Ханси Флик выпустил в основе Хави Мартинеса и Толиссо, сыграв по схеме 4-3-3 с Киммихом в роли "восьмерки". Люсьен Фавр в центре поля сделал ставку на Дауда и Дилэйни. Марко Ройс впервые с февраля вышел в стартовом составе Боруссии, свой шанс на левом фланге получил Пасслак.

The Bundesliga says "Thank you!" to Bibiana Steinhaus, who is overseeing her final game as a referee tonight #Supercup2020 #FCBBVB pic.twitter.com/aAacfyaXxi — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 30, 2020

На старте встречи пошла игра без моментов, но инициативой владела Бавария. Дортмундцы пытались выходить в атаку через короткий пас, но раз за разом натыкались на прессинг соперника. На 10-й минуте Киммих головой нанес первый удар по воротам – Хитц легко справился.

Однако вскоре "ротэн" открыли счет. Все началось с углового у ворот Нойера. Павар выиграл воздух, Дэвис и Коман доставили мяч в финальную часть, Мюллер нашел Левандовски, а тот выкатил на удар Толиссо. Французский хавбек результативно завершил быстрый выпад. Красота!

В середине тайма Киммих и Ройс проверили бдительность вратарей несложными ударами, а на 32-й минуте Бавария закрепила преимущество. Дэвис вырезал роскошную подачу на дальнюю штангу, а Мюллер в верховой борьбе уничтожил Пасслака и переправил мяч в сетку.

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Мюнхен вел игру, но не сумел полностью ограничить остроту у своих ворот. Боруссия пыталась отвечать и включать активный прессинг. В конце первого тайма это помогло сократить отставание в счете. Бавария плохо разыграла через правый фланг, потеряла мяч, а "шмели" в четыре касания забили. Ройс на Холанда, тот дальше на Брандта, а Юлиан расстрелял ворота!

Интрига возродилась, хотя за минуту до этого Бавария могла довести дело до разгрома. Французские хавбеки "ротэн" вновь после стандарта у своих ворот выбежали в контратаку, но Коман не сумел принять пас Толиссо и "запорол" момент.

На старте второго тайма острее действовали уже дортмундцы. Быстрый гол на контратаке должен был забивать Менье. Холанд и Дауд создали бельгийцу отличную возможность, однако он зарядил по воробьям – Люсьен Фавр отреагировал грубой бранью.

Впрочем, Боруссия все же сравняла счет. И сделала это достаточно оперативно – снова благодаря прессингу. Левандовски жестко встретили в центре поля, Дилэйни подхватил мяч и отдал вертикальный пас между двумя центрбеками на Холанда. Норвежский монстр с легкостью расстрелял Нойера!

А вот следующую дуэль Эрлинг проиграл капитану Баварии. Мюнхенцы потеряли мяч в центре поля, высокая линия обороны не успела отреагировать на движение Холанда, благодаря чему форвард вырвался на свидание с Нойером. На этот раз голкипер удивительным сейвом спас ворота.

When Manuel Neuer’s doing his thing ? pic.twitter.com/3yHt0dPbIb — B/R Football (@brfootball) September 30, 2020

Между тем Бавария от начала тайма даже не подбиралась к воротам Хитца. Уже ближе к финальному свистку мюнхенцы закрыли соперника на его половине и начали заходить в штрафную площадь. Замены Люсьена Фавра не помогли удержать игру под контролем.

Ключевой эпизод случился на 82-й минуте. Киммих в центре поля выхватил мяч в Дилэйни, подключил Левандовски и открылся под обратный пас. С первым ударом Киммиха голкипер справился, однако тот в падении умудрился сыграть на добивании! Опять Йозуа прибивает Боруссию – как и в предыдущем "классикере" в рамках Бундеслиги.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:2 в пользу Баварии. Мюнхенцы выиграли яркий Суперкубок Германии и завоевали все возможные трофеи в этом году. Невероятно! Однако сегодня Дортмунд дал великой команде Ханси Флика достойный бой.

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