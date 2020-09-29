Микаэль Кюизонс вскоре перейдет из Баварии в Лидс, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере. Бавария дала французу разрешение на трансфер, а клуб Бьелсы предложил 20 млн евро за хавбека. Личные детали контракта уже также согласованы.

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Интересно, что Микаэлю Кюизонсу не слишком удается ладить с одноклубниками, что тоже играет важную роль в трансфере. На последней тренировке Роберт Левандовски грубо сфолил на французе. Тот пытался выяснить отношения словам и жестами, но нарвался на тотальный игнор от лидера команды. Утрясти ситуацию Ханси Флику не удалось.

За основную команду Баварии Кюизонс провел в целом лишь 11 матчей во всех турнирах, отличился голом и ассистом. К мюнхенцам француз присоединился в прошлом году за 10 млн евро из Боруссии М.

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Altercation in today's training between Robert Lewandowski and Mickaël Cuisance. Lewandowski fouled the Frenchman who lied on the ground for a while. Cuisance then went towards Lewandowski while gesticulating and scolding him. The Pole didn't give Cuisance a look [Bild] pic.twitter.com/WZLeNBSVGl — Quadruple Winners (@iMiaSanMia) September 28, 2020