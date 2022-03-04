В Поднебесной не хотят транслировать матчи, где будет немало атрибутики в сине-желтых цветах.

Во время трансляции всех матчей 28-го тура АПЛ пройдет акция в поддержку Украины с призывом к миру. Это возмущает Китай, какой с первого дня нападения на нашу страну имеет неоднозначную позицию.

Тоттенхэм перед матчем с Эвертоном запланировал красивую акцию солидарности с Украиной

Следовательно, в Китайской Народной Республике собираются прекратить показ английской Премьер-лиги в эти выходные, информирует журналист Дэн Рон.

Напомним, большинство цивилизованного мира поддерживают Украину в борьбе с Россией. АПЛ недавно изменила фото профиля в соцсетях и всячески пытается противодействовать путинской пропаганде.

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