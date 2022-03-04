У Піднебесній не мають бажання транслювати матчі, де буде чимало атрибутики у синьо-жовтих кольорах.

Під час трансляції усіх матчів 28-го туру АПЛ відбуватиметься акція на підтримку України із закликом до миру. Це обурює Китай, який з першого дня нападу на нашу країну має неоднозначну позицію.

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Відтак, у Китайській Народній Республіці збираються припинити показ англійської Прем’єр-ліги цими вихідними, інформує журналіст Ден Рон.

Нагадаємо, більшість цивілізованого світу підтримує Україну в боротьбі з Росією. АПЛ нещодавно змінила фото профілю у соцмережах та всіляко пробує протидіяти путінській пропаганді.

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