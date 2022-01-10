В матче 21-го тура Серии А Федерико Кьеза порвал крестообразные и больше не сыграет в нынешнем сезоне. Поэтому клуб решил не отпускать Дэяна Кулусевски, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

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Отмечается, что Ювентус будет отклонять любые предложения по 21-летнему шведу. Ранее сообщалось, что Кулусевски зимой сменит клубную прописку. Антонио Конте рассчитывал забрать футболиста в Тоттенхэм.

Кроме того, Ювентус решил подписать еще одного нападающего. Туринцы будут рассматривать свободного агента, или игрока, которого можно будет подписать на правах аренды.

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