К'єза переніс операцію – зірка Ювентуса достроково завершив сезон
22:50 - Читать на русском
Ювентус тривалий час не зможе розраховувати на свого півзахисника Федеріко К'єзу.
Федеріко К'єза успішно переніс операцію на коліні, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.
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На відновлення 24-річному італійцю знадобиться близько 7-ми місяців, тому у нинішньому сезоні він вже не зіграє. Нагадаємо, Федеріко зазнав пошкодження у матчі проти Роми (4:3), лікарі діагностували йому розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.
У нинішньому сезоні К'єза провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та здійснив стільки ж асистів.
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