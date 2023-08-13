Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен зізнався, що воротар Челсі Кепа Аррісабалага завершує свій перехід саме до Реала.

Раніше повідомлялось, що Кепа приєднається до Реала та вже узгодив контракт з мадридцями. Інформацію підтвердив і гендир Баварії Ян-Крістіан Дрезен – мюнхенці теж мали намір підписати іспанця.

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"Ми були близькі до цієї угоди, і справді хотіли представити Keпу. Але він вирішив приєднатися до Реала. Він іспанець, тому хотів прийняти пропозицію Реала", – наводить слова Дрезена Фабріціо Романо.

До слова, Кепа є найдорожчим воротарем в історії (80 млн євро). У минулому сезоні іспанець зіграв у 39 матчах за Челсі, в яких пропустив 45 голів.

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