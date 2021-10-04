"Этот матч был очень важен для нас после 0:5 с Баварией. Неприятный счет. Хотели доказать, что умеем хорошо играть в обороне и атаке.

Боевой мир в видеообзоре матча Динамо – Шахтер

Знали, что проиграли Шахтеру Суперкубок. Нас не надо было как-то сильно настраивать. Каждый был готов хорошо сыграть. Показали, как команда хорошо действовала.

Вербич и Миколенко, которые травмировались, очень важные футболисты. Но их заменили другие. Думаю, Караваев и Витиньо нормально сыграли.

А относительно результата... Для нас хорошо, что не пропустили. Не получилось забить, хотя были моменты. Мы на первом месте, двигаемся дальше", – сказал Кендзёра в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, безголевая ничья позволила Динамо сохранить отрыв от Шахтера в 3 очка.

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