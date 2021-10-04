"Цей матч був дуже важливим для нас після 0:5 з Баварією. Неприємний рахунок. Хотіли довести, що вміємо добре грати в обороні і атаці.

Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар

Знали, що програли Шахтарю Суперкубок. Нас не треба було якось сильно налаштовувати. Кожен був готовий добре зіграти. Показали, як команда добре діяла.

Вербіч і Миколенко, які травмувалися, дуже важливі футболісти. Але їх замінили інші. Думаю, Караваєв і Вітінью нормально зіграли.

А щодо результату... Для нас добре, що не пропустили. Не вийшло забити, хоча були моменти. Ми на першому місці, рухаємося далі", – сказав Кендзьора у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, безгольова нічия дозволила Динамо зберегти відрив від Шахтаря у 3 очки.

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