Кендзера оценил тяжесть своей травмы – на легионера Динамо еще ожидает длительное восстановление

Защитник Динамо Томаш Кендзера рассказал о восстановлении после травмы, которую поляк получил в крайнем туре УПЛ против Десны (1:1).

"Чувствую себя уже лучше, думаю, что скоро начну бегать и полноценно работать. В матче с Десной я сыграл первый тайм, а потом уже не смог выйти на поле. Это был рецидив старой травмы. Я проходил восстановление, и сейчас буду понемногу возвращаться к тренировкам . Точных сроков пока нет, но надеюсь, это будет скоро.

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Сейчас я уделяю внимание другим частям тела, делаю упражнения на пресс, на руки, также и на ноги, только не нагружаю поврежденный голеностоп. Дома есть велотренажер, занимаюсь на нем каждый день. Тренируюсь, чтобы держать форму, поэтому думаю, что много не потеряю.

В первые дни после травмы я ездил на базу и работал с физиотерапевтом и массажистом, выполнял процедуры, назначенные врачом. А когда базу уже закрыли, ездить перестал, потому что там сейчас можно только заниматься на полях, а бегать я еще не могу", – цитирует Томаша официальный сайт Динамо.

В нынешнем сезоне УПЛ Кендзера провел 18 матчей, в которых отличился двумя голами.

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