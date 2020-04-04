Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо

Бундесліга, АПЛ, Ла Ліга, навіть польська Екстракласа щодня придумують нові плани, як врятувати футбол, що в цих країнах дуже залежить від поточного сезону. В Україні ж незрозумілі тиша та спокій щодо критичних питань, і президенту Динамо вже зраджують нерви.

Як допомогти клубам фінансово, чи потрібно зменшувати контракти через пандемію коронавірусу COVID-19. Розробити План А, Б і так далі щодо відновлення сезону. Чи працюють над цими життєво важливими питаннями в УАФ та УПЛ? Судячи зі слів президента, Динамо не дуже. Ігор Суркіс наїхав на УАФ, мовляв, заявляють про постійний контакт з клубами, а насправді кожен сам по собі. Президент Прем'єр-ліги Томас Грімм поїхав додому, нового нема як обрати, і фактично ця структура нині паралізована. Усю відповідальність мала б брати Асоціація футболу, але активних дій чи цікавих планів ми не бачимо. У тій же Польщі клуби отримали шалену підтримку від тамтешньої федерації. Вирішують питання урізання зарплат, дискутують про формати завершення сезону, а голова їхнього футболку ледь не щодня виходить до преси і спілкується з власниками.

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Наша ж головна проблема, на думку вашого автора, в тому, що ніхто насправді не має ніякого плану. Ну, або його дуже старанно приховують, що теж не може бути позитивним сигналом. А при тому, в УПЛ потенційно маємо мінімум одну бомбу уповільненої дії. Динамо чи Зоря у кваліфікації Ліги чемпіонів. Скажімо, за найгіршого варіанту, брати за основу 22 тури і чомусь плювати на те, скільки сил футболісти віддали у 23-му, попросту анулюючи 6 матчів? Чи враховувати лише 1 тур другого етапу, по суті заднім числом оголошуючи – це був фінал року. Ви не знали? Ну, вибачте, це форс-мажор. Зрозуміти і луганський, і київський клуб можна.

Якщо просто сидіти і чекати порад від УЄФА, є імовірність не дочекатися і тільки спровокувати чергову війну в українському футболі. Річ у тім, що Європейський футбольний союз тільки рекомендує чи критикує певні варіанти, але не може придумувати чи ухвалювати рішення за когось. У нас же великою мірою відчутні сподівання, що хтось зовні прийде і скине свій варіант завершення сезону. Проведе Соломонів суд, на який можна буде перекинути всю відповідальність. Поки дуже не схоже, що трапиться щось подібне. УЄФА сам розробляє різні плани для своїх турнірів, з приблизними датами втілення, але щодо внутрішніх питань кожен повинен вирішувати сам за себе. Он, навіть зупинку всіх європейських чемпіонатів централізовано не провели. Білорусь грає, і футбольні чиновники це не забороняють.

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Наведемо декілька прикладів, як це робиться в топ-чемпіонатах. Плани щодо продовження сезону, звісно, не ідеальні. Можливо, навіть шалені. Однак вони є. Бо для них це життєва необхідність. На кону елементарно життя не одного клубу навіть провідних ліг Європи. Сотні мільйонів євро від трансляторів покриють частину збитків від домашнього ігрового дня, адже навряд чи матчі хоч десь відбуватимуться з глядачами. Оригінально звучать пропозиції, які виробили в Німеччині. Бундесліга точно не повернеться раніше 30 квітня, хоча не один клуб уже відновив обмежені тренування. Спробують повернутися до гри в 1-2 вікенди травня.

Телеканал MDR повідомив, що Німецька футбольна ліга (DFL) покликала на допомогу штаб медичних експертів. Отож, план, вироблений цією групою, починається так: як тільки відновлять змагання, гравці будуть зобов'язані проходити тестування на коронавірус. При цьому на карантин відправлятимуть не цілу команду, як це відбувається зараз, а тільки того футболіста, тест якого виявився позитивним. Якщо клуб має 13 здорових польових гравців плюс двох воротарів, він повинен продовжувати змагання. У разі відмови команду каратимуть технічною поразкою 0:3.

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В Англії вже давно циркулюють ідеї про те, щоб провести міні-турнір закритого типу на зразок чемпіонатів світу на окремо визначеній території. Якщо клуби гратимуть без глядачів (а до відновлення аншлагів на трибунах ще дуже і дуже довга дорога), в цьому є сенс – яка тоді різниця, на якій арені виступати. З останнього клуб АПЛ запропонував дограти сезон 2019/20 в Китаї. Мовляв, там уже практично побороли епідемію коронавірусу, готуються розпочати свій перенесений сезон і взагалі – зараз це начебто одне з найбезпечніших місць на землі.

Є і розкішний фінансовий мотив, адже це можливість зайвий раз підкорити величезний ринок. Та як тут бути з тим, що самі китайці не бажають приймати в себе іноземців, аби епідемія не повернулася з новою силою? Це також затратно і незручно для самих клубів і англійських вболівальників. За неофіційними даними, ідею озвучив Тоттенхем, але її підтримала меншість клубів АПЛ. Дуже імовірно, що доведеться тепер чекати як мінімум до літа, адже потрібно отримати повне схвалення від урядових та медичних організацій на відновлення турніру.

В Іспанії, де коронавірус бушує значно сильніше, ніж у Британії та Німеччині, також свої витоки інформації. Радіо COPE підтверджує, що у Прімері розглядають схожий на німецький варіант. На повну ізоляцію відправлятимуть тільки інфікованого гравця. До цього додають щоденні перевірки футболістів, тренерського штабу і персоналу, а також дезінфекцію тренувальної бази. Тестуватимуть також усіх членів родин, з якими контактували за 72 години до старту зборів. Самі ж футболісти зможуть виходити з дому лише на тренування, а решту часу проводитимуть в ізоляції, членам сімей заборонять покидати оселі, а їжу клуби доставлятимуть додому. Гравців і тренерів, до слова, перевірятимуть на COVID-19 двічі – за 3 доби до заїзду на базу та перед самим початком.

Команди повинні бути максимально ізольовані від зовнішнього світу на закритій території з мінімальним персоналом. Тренувальний процес стартує мінімум за 15 днів до відновлення сезону в декілька етапів: підготовка до вправ, індивідуальні заняття, потім у 3-х групах по 8 гравців, нарешті усіх в загальній групі. Зберігатимуть норми соціальної дистанції у 2 метри. Весь план іспанців розписаний на кільканадцять сторінок з настільки детальними інструкціями, що серед іншого включає те, скільки і чим потрібно мити руки, як дезінфікувати 96-відсотковим спиртом приміщення, інвентар, кошики з брудним одягом, контейнери для їжі тощо. Усі, хто перебуватиме на базі, повинні носити маски, рукавички, використовувати антиспептик для рук. Якщо епідемія піде на спад, Прімера сподівається відновити змагання 29 травня 2020 року.

Карантин в Україні продовжили до 24 квітня. Базова дата відновлення чемпіонату – 15 травня. Очевидно, потрібно також запланувати, на коли провести втягувальні міні-збори для футболістів, які сидять по хатах або тренуються максимум по двоє – ризик травм ніхто не скасував. Залишилося провести 9 турів, півфінали та фінал Кубка України, а ще ж є плей-офф за єврокубкове місце між 5-8 командами, тобто для деяких команд мінімум 11 ігрових днів, а то й ще більше – з небувалими для наших широт навантаженнями можна впоратися за 6-7 тижнів, якщо грати двічі на 6-7 днів. Часу на все про все десь максимум до кінця літа. Можливо, Динамо дарма панікує і ще зарано щось обговорювати з клубами? Чи УАФ таки справді занадто зволікає? Свою думку висловлюйте в опитуванні нижче та коментарях.

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