Кендзёра – о результатах Динамо в УПЛ: Большое разочарование

Защитник Динамо Томаш Кендзёра рассказал, как в киевском клубе восприняли тот факт, что команда борется только за второе место в УПЛ.

"Как большое разочарование. В каждом сезоне Динамо должно бороться за чемпионство, а нам остается бороться только за второе место, чтобы играть в отборочных раундах Лиги чемпионов. Это будет важнейшей целью, если чемпионат возобновится.

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Также мы вышли в полуфинал Кубка Украины, потому что мы прошли Александрию незадолго до прекращения соревнований", – сказал Кендзёра в комментарии Newonce Sport.

Напомним, после 22 туров чемпионата Украины Динамо набрало 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от второй Зари лишь по дополнительным показателям. На вершине таблицы Шахтер, который оторвался на 13 пунктов.

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