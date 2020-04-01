toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

Кендзёра – о результатах Динамо в УПЛ: Большое разочарование

17:50 57 Читати українською
Кендзёра – о результатах Динамо в УПЛ: Большое разочарование
Томаш Кендзёра / фото: Дениса Руденко

Защитник Динамо Томаш Кендзёра рассказал, как в киевском клубе восприняли тот факт, что команда борется только за второе место в УПЛ.

"Как большое разочарование. В каждом сезоне Динамо должно бороться за чемпионство, а нам остается бороться только за второе место, чтобы играть в отборочных раундах Лиги чемпионов. Это будет важнейшей целью, если чемпионат возобновится.

Кендзёра озвучил основное преимущество Шахтера над Динамо

Также мы вышли в полуфинал Кубка Украины, потому что мы прошли Александрию незадолго до прекращения соревнований", – сказал Кендзёра в комментарии Newonce Sport.

Напомним, после 22 туров чемпионата Украины Динамо набрало 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от второй Зари лишь по дополнительным показателям. На вершине таблицы Шахтер, который оторвался на 13 пунктов.

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му

blog_ava
УЕФА принял официальное решение по матчу Шахтера в Лиге Европы
09:12
1181
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
56
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук