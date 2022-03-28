В воскресенье, 27 марта, игроков Динамо U-12 в польском городе Сосновец посетили футболисты сборной Польши Томаш Кендзёра и Марцин Камински, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Оба игрока, которые готовятся к отборочному матчу чемпионата мира против Швеции, наблюдали за тренировкой юных динамовцев. После завершения занятия Кендзёра пообщался с футболистами, дал несколько советов, пообещал регулярно поддерживать их и подарил билеты на поединок сборной Польши за выход на ЧМ-2022.

Напомним, Кендзёра защищает цвета Динамо с 2017 года. Из-за войны в Украине Томаш до конца сезона будет выступать на правах аренды за Лех.

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