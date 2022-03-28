Оборонець киян Томаш Кендзьора, який на правах оренди виступає за Лех, вирішив підтримати молоде покоління динамівців.

У неділю, 27 березня, гравців Динамо U-12 у польському місті Сосновець відвідали футболісти збірної Польщі Томаш Кендзьора та Марцін Камінскі, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Обидва гравці, які нині готуються до відбірного матчу чемпіонату світу проти Швеції, спостерігали за тренуванням юних динамівців. Після завершення заняття Кендзьора поспілкувався з футболістами, дав декілька порад, пообіцяв регулярно підтримувати їх і подарував квитки на поєдинок збірної Польщі за вихід на ЧС-2022.

Нагадаємо, Кендзьора захищає кольори Динамо з 2017 року. Через війну в Україні Томаш до кінця сезону виступатиме на правах оренди за Лех.

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