Кендзёра заинтересовал еще один клуб – защитник Динамо может окончательно покинуть Украину
Бельгийский Андерлехт проявляет интерес к польскому защитнику "бело-синих".
Недавно Томаш Кендзёра перешел в Лех, за который будет выступать до завершения сезона 2021/22. Андерлехт, как и Лилль, тоже хотел подписать 27-летнего поляка, но тот выбрал родной клуб.
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Впрочем, летом бельгийцы могут вернуться к варианту с трансфером Томаша, контракт которого с Динамо рассчитан до лета 2024-го. Основной правый защитник Михаэль Мурильо вполне может пойти на повышение. Соответственно столичный клуб вынужден будет искать замену. Кендзёра – один из вариантов, сообщает Voetbal nieuws.
К слову, после 32 туров Андерлехт занимает 5 место в чемпионате Бельгии.
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