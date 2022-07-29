Вербич может стать вторым наиболее оплачиваемым легионером Панатинаикоса, который должен подписать 3-летний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро, сообщает Sport24.gr.

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Отмечается, что Динамо предлагало повысить эту зарплату еще на 100-150 тысяч за каждый год в составе киевлян. По информации sportday.gr, Вербич уже сегодня прилетит в Афины, имея устную договоренность о переходе.

Беньямин воспользуется правилом ФИФА, позволяющим легионерам замораживать контракты с украинскими и российскими клубами. Его же действующее соглашение с киевлянами действует до декабря 2022 года.

Напомним, Вербич перебрался в Динамо в начале 2018-го из Копенгагена за 4 миллиона евро. Вторую половину сезона 2021/22 словенец отыграл в составе варшавской Легии на правах аренды, после чего вернулся в Киев.

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