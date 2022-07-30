Кендзьора відмовився від пропозиції 4-разового чемпіона Франції – поляк хоче допомогти Динамо пробитись у Лігу чемпіонів
Захисник "біло-синіх" Томаш Кендзьора заслуговує на особливу подяку за свою відданість київському клубу.
Польський легіонер Динамо Томаш Кендзьора не планує йти з Динамо, поки кияни продовжують виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомив Томаш Влодарчик на YouTube-каналі Meczyki.
Вербіч відхилив захмарну пропозицію Динамо з кращими умовами заради втечі – словенець вже прилетів у Грецію
За інформацією журналіста, 28-річний оборонець відхилив пропозицію французького Лілля, а також поки не розглядає варіантів з Німеччини – зараз на поляка є попит у Бундеслізі. Кендзьора міг би скористатися правилами ФІФА та перейти в нову команду, однак вчинив благородно, залишившись відданий Динамо у такий скрутний час.
Нагадаємо, Томаш виступає за "біло-синіх" з 2017 року. Після початку повномасштабної війни перейшов у рідний Лех, однак повернувся в Динамо після завершення оренди, ставши одним з двох легіонерів (разом з Вербічем), які не побоялись продовжити виступи в Україні.
Динамо вистраждало перемогу над Фенербахче і пробилося у 3 раунд кваліфікації ЛЧ – Караваєв покарав за пісні про Путіна