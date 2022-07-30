Польський легіонер Динамо Томаш Кендзьора не планує йти з Динамо, поки кияни продовжують виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомив Томаш Влодарчик на YouTube-каналі Meczyki.

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За інформацією журналіста, 28-річний оборонець відхилив пропозицію французького Лілля, а також поки не розглядає варіантів з Німеччини – зараз на поляка є попит у Бундеслізі. Кендзьора міг би скористатися правилами ФІФА та перейти в нову команду, однак вчинив благородно, залишившись відданий Динамо у такий скрутний час.

Нагадаємо, Томаш виступає за "біло-синіх" з 2017 року. Після початку повномасштабної війни перейшов у рідний Лех, однак повернувся в Динамо після завершення оренди, ставши одним з двох легіонерів (разом з Вербічем), які не побоялись продовжити виступи в Україні.

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