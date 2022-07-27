Победитель этой пары выходил бы на австрийский Штурм. Проигравшего ждал чешский клуб Словацко уже в рамках Лиги Европы. Отчетный поединок, как и онлайн-трансляция Фенербахче – Динамо на "Футбол 24", стартовал 27 июля в 20:00. Сегодня – лишь вторая официальная игра киевского клуба с начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашей родины. В первой, неделю назад, украинцы и турки разошлись миром, так что обе стороны остались при своем.

Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляция ответного матча 2-го раунда квалификации ЛЧ

Первый момент уже на 70-й секунде. После углового и неудачного выноса Шапаренко два подряд удара пропускает Динамо – сначала издалека, а затем метров с 10. Рикошет от Забарного и того же Николая сделал момент очень нервным для одних и острым для других. Еще один опаснейший прорыв флангом Дубинчака и Вербича с проблемами отражают киевляне. На нервах Луческу с первых минут. Бразильский опорник Виллиан Арао сознательно врезается в колено Буяльскому, анонс больших грубостей?

Фенербахче – Динамо – видео голов и отраженного Бущаном пенальти

Цыганкова ограбили на чужой половине. Забарный упал на правом фланге, подчищая за партнерами. Эннер Валенсия выложил на Кинга, тот коряво, но забил в пустые ворота. Повезло, что итальянский судья Иррати с опозданием, однако все же отменил этот гол. Цыганков часто не успевает, к этой желтой карточке Виктор шел стремительными темпами. Подачу Росси со штрафного замыкал активный Валенсия, перевисевший Попова на втором этаже, но не попавший с нескольких метров. Еще один прорыв пропускает левый фланг Динамо. Росси ворвался в штрафную и мощно бахнул – снова подвел прицел.

Попов привез опасный стандарт, наивно и без особой надобности на мгновение схватив за плечи Валенсию. Мощный удар Кахведжи в штангу. Очень похоже на то, что Бущан не спасал бы. Полный провал в опорной зоне, плоховато выбивает Попов, Забарный не выдерживает линию офсайда. И здесь везет, что Кинг не реализует выход один на один, а дальше вратарь Динамо не выключается и ловит мяч после удара с нулевого угла. Единственный, хоть и золотой момент Динамо в первые 30 минут случайно создал Беседин. Артем отборолся так, что двое соперников столкнулись в центре поля, а Буяльский беспрепятственно бросил на ход Цыганкову, который прямолинейно добежал до вратаря и фактически забыл пробить.

Регулярно не успевает Киев на несколько секунд, как и в первой игре. Сидорчук так замахивался на дальний удар, что от души ударил только соперника по ноге. Еще одна желтая. Били-били по ногам Вербича, как и Буяльского. Здоровье словенца оказалось более хрупким. Вынужденный выход Ваната на 37 минуте. Судья Иррати стал на пути Цыганкова, чем помог Кингу. Экс-форвард Уотфорда и других клубов АПЛ прошел несколько оппонентов, но затем отпустил мяч и скосил еще одного динамовца. Рефери добавил 3 минуты.

Левый защитник Динамо заварил конфликтную ситуацию, распустив руки в совсем лишней стычке с Валенсией. Эквадорец ответил тем же, обоим по заслуженной желтой на подумать в перерыве. Удар все того же Дубинчака метров с 30 – очень неудачно. Именно этот отчаянный выстрел стал единственным у киевлян за первые 45 минут. Против 8 у Фенербахче, большинство из которых были реальными моментами. Динамо чудом устояло и молится разве что на серию пенальти с таким мизерным уровнем контригры и немыслимой паникой, когда удается собрать 4-5 паса воедино.

Не прошло и 60 секунд второго тайма, как Валенсия ворвался в штрафную Динамо после простой средней передачи, которая легко отрезала обоих центральных полузащитников и создала чуть ли не выход 1 в 1. Эннер не докрутил в дальний угол. Почти сразу Дубинчак останавливает прорыв одного соперника, но выбивает прямо на ногу Кингу, который не попадает из пределов вратарского. Эмре Мор, в перерыве заменивший Кахведжи, просто тянет мяч не один десяток метров. Кто-нибудь встречает экс-игрока Борусии Дортмунд? "Ага, щас" (с)! Проходит разрезной пас Мора, однако Кинг не успевает пробить из-за своевременного выхода Бущана.

Буяльскому уже который раз врезали по ногам. Виталий вырывался на оперативное пространство и получил "подкат" сзади. Вторая желтая для Исмаила Юксека, справедливое удаление. А дальше, спустя каких-то 4 минуты Буяльский забивает в стиле своих лучших времен при Луческе. Это Цыганков подключил Кендзеру, пробросившего мяч мимо защитника, и вырезавшего не банальный прострел по прямой, а чуть дальше под забегание 29 номера Динамо. Виталий в касание прошил голкипера выстрелом в упор. Валенсия, у которого уже есть желтая, врезался в Бущан. Судьи, конечно же, хотят еще покинуть Стамбул, поэтому не рискнут со вторым удалением, но повод был.

Шепелев и Гармаш на 67 минуте заменили Беседина и Буяльского. Без форвардов будет доигрывать Киев. Луческу, к которому ранее подбегал праздновать Буяльский, переспросил Виталия, похоже, о состоянии здоровья. Попов привез пенальти необдуманным подкатом. Но какой же абсурдный эпизод! Голкипер Фенера банально вынес снаряд от своей штрафной до чужой, а мяч еще и перепрыгнул Забарного, что создало хаос во вратарской.

Бущан в эффектном прыжке вытащил удар Валенсии с 11-метровой отметки. Феноменальный фарт Динамо и героизм Георгия. Шепелев роскошно начал атаку в центре поля, а затем выкатил Цыганкову под удар в штрафной. Виктор вместо убийственного выстрела просто отдал своего рода пас в руки голкиперу соперника. Кошмар вингера сборной Украины продолжается. На этот раз пожалел судья Попова. Грубо сыграл Денис, а у него уже была желтая за фол на пенальте. Трибуны сатанеют из-за отсутствия удаления. Мигель Креспо подал, Гармаш проиграл дуэль на втором этаже, Бущан божественно вытащил и этот удар в дальний уголок.

Дубинчак, также схлопотавший желтую, тянет соперника за футболку. Снова протесты игроков, безумный гул трибун. После стандарта вновь Гармаш ошибается, помахав ногой мимо мяча, а Салай прощает ударом выше. Шепелев чуть не прорвался сквозь всю защиту Фенера. Динамо провело вторую волну атаки с фланга на фланг, Дубинчак мог и разыграть еще левее, но решил бахнуть издалека, снова неудачно. Шапаренко классно разрезал за спины, Ваната минимально опередил голкипер.

Бущан таки ошибся на банальном стандарте. Двойной провал в центре вратарской, Георгий не дотянулся, защитники и не думали страховать – расстрел в пустые ворота. Цыганков блестяще набросил, Гармаш мог забивать с лета. Удар у Дениса не получился, не успели и замкнуть дальнюю штангу Шепелев с Ванатом. Перед первым дополнительным таймом Караваев заменил Кендзеру. Сидорчук разрезным пасом вывел Ваната на свидание с вратарем. Владислав не смог переиграть визави.

В овертайме уже подсаживается Фенербахче. Киев чаще контролирует мяч, помогает игра в большинстве. Шепелев в пределах вратарской пробился на ударную позицию, но мешает острый угол, так что голкипер успевает выручить. А вот Забарный добивал уже по сути в пустые ворота, однако не поймал снаряд на ногу как следует. Цыганков уже не в первый раз роскошно вырезал подачу с правого фланга, Забарный умело избежал офсайда, однако мяч только облизал крестовину. Удивительна первая часть овертайма: за 90 минут у Динамо 6 ударов (у турок 16 и 7 попаданий), в том числе 2 в створ ворот. А вот за 15 минут после основного времени 5 выстрелов против 1 у Фенера.

Фанаты хозяев скандируют имя некоего Владимира Путина. Позорное поведение болельщиков "канарок", которое другие турки осуждают в соцсетях, требуя выбросить Фенербахче из еврокубков. Андриевский и Вивчаренко заменили на 106 минуте Сидорчука и Дубинчака. Гармаш снова за свое, 7 желтая у игроков Динамо. А Киев после некоторой паузы все же забивает победный! Гармаш катит на левый фланг, Вивчаренко простреливает, Ванат не дотягивается, а Караваев, когда-то игравший за Фенер, прошивает вратаря. Караваев с лета неплохо пробивал после углового, Попов пытался подправить, но офсайд. Чудесное превращение Динамо в овертайме приносит победу.

Команда Жезуша переоценила свои силы, выдержав всего лишь 90 минут, а удаление ее добило. Киевляне классно сыграли с помощью свежих сил: Шепелев добавил подвижности и креатива, Ванат терроризировал рывками оборону, Вивчаренко с ассистом (как и еще один крайний защитник Кендзера), Караваев принес победу на не чужом для себя стадионе. Однако объективной картина не может быть в принципе, ведь очень помогла глупость соперника, слишком уже заведенного, и смелость судьи, который не с первого раза, однако довел дело до красной карточки.

Перетерпели 3 тайма боли и страданий обороны в основном благодаря Бущану. Георгий, однако же, сам дал, сам взял, подарив туркам гол на 89 минуте. Впрочем, свой красивый и не менее победный сейв голкипер сборной Украины исполнил даже в овертайме. И снова на последних секундах тайма. Сердар Дурсун переиграл Забарного вверху, но прыжок Бущана не пустил игру в серию пенальти. Сегодня многие игроки показали не только положительную сторону, но свое все же выгрызли зубами, фартом, заоблачным желанием. Дальше снова нервы, борьба не только за себя. Австрийский Штурм, 3 раунд квалификации Лиги чемпионов. Первая игра уже 2 августа.