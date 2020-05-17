Кельн расписал боевую ничью с Майнцом – "карнавальщики" оформили яркий камбэк

Майнц в матче 26-го тура Бундеслиги сумел избежать поражения от Кёльна благодаря точным ударом Тайво Авоньи и Пьера Кунде Малонга (2:2).

Как не протестовали кёльнские болельщики против матчей при пустых трибунах, а футбол в городе возобновился – "козлы" принимали Майнц. Проблему отсутствия фанатов клуб решил большим количеством мягких игрушек. Вряд ли в этом туре будет что-то более милое.

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Сам поединок получился довольно динамичным. Моментов возникало немного, но мяч быстро двигался в обе стороны – после просмотра "Вышэйшей лиги" подобный футбол начинаешь особенно ценить. Несколько активнее стартовал Кёльн, которому удалось забить быстрый гол с пенальти – Ут развёл сферу и голкипера по разным углам.

Майнц до перерыва успел ответить двумя классными эпизодами – на 13-й минуте после эффектного прорыва Онисиво в штрафную и поперечного паса Боэтиюс пробил мимо ворот метров с шести, а на 29-й Хорн кончиками пальцев парировал удар Онисиво с рикошетом в дальний угол. По сути, это был последний момент в первом тайме. Кёльн ушел на перерыв при минимальном преимуществе.

В перерыве тренер хозяев снял с игры 17-летнего форварда Тильманна, ничем не запомнившегося. Вместо него появился Дрекслер – и уже на 53-й минуте Доминик исполнил прекрасную подачу с правого фланга на дальнюю штангу. Флориан Кайнц замкнул. 2:0. Через четыре минуты Скири и Хектор могли положить и третий гол, но выстрел Элье с близкой дистанции и удар Йонаса с дальней не стал проблемой для Мюллера.

Казалось, "козлы" дожмут Майнц, но у гостей на это было своё мнение. На 61-й минуте забил недавно вышедший на замену Авоньи, который замкнул прострельную передачу Квайсона с правого края штрафной – 2:1. Кёльн выводов не сделал, на 76-й позволив Кунде Малонгу исполнить вертикальный проход метров на двадцать к воротам. Пьер наказал за отсутствие сопротивления ударом в левый нижний – 2:2.

Кёльн мог вырвать победу на 81-й минуте, однако Кордоба не смог реализовать перспективный выход на ворота Мюллера. Похожим образом ответил и Квайсон, который на 89-й ворвался в штрафную, но затянул с ударом – его заблокировали. В конце концов, в обоюдной борьбе победителя выявить не удалось. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Кёльн, набрав 33 очка, остался на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Майнц, имея в активе 27 зачётных баллов, держится на пятнадцатой строчке.

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