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Кельн расписал боевую ничью с Майнцом – "карнавальщики" оформили яркий камбэк

18:30 25 Читати українською
Кельн расписал боевую ничью с Майнцом – "карнавальщики" оформили яркий камбэк
Кёльн – Майнц – 2:2

Майнц в матче 26-го тура Бундеслиги сумел избежать поражения от Кёльна благодаря точным ударом Тайво Авоньи и Пьера Кунде Малонга (2:2).

6’ Марк Ут
53’ Флориан Кайнц
 
Тайво Авоньи 61’
Пьер Кунде Малонг 72’
6’ Марк Ут
53’ Флориан Кайнц
61’ Тайво Авоньи
72’ Пьер Кунде Малонг

Как не протестовали кёльнские болельщики против матчей при пустых трибунах, а футбол в городе возобновился – "козлы" принимали Майнц. Проблему отсутствия фанатов клуб решил большим количеством мягких игрушек. Вряд ли в этом туре будет что-то более милое.

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Сам поединок получился довольно динамичным. Моментов возникало немного, но мяч быстро двигался в обе стороны – после просмотра "Вышэйшей лиги" подобный футбол начинаешь особенно ценить. Несколько активнее стартовал Кёльн, которому удалось забить быстрый гол с пенальти – Ут развёл сферу и голкипера по разным углам.

Майнц до перерыва успел ответить двумя классными эпизодами – на 13-й минуте после эффектного прорыва Онисиво в штрафную и поперечного паса Боэтиюс пробил мимо ворот метров с шести, а на 29-й Хорн кончиками пальцев парировал удар Онисиво с рикошетом в дальний угол. По сути, это был последний момент в первом тайме. Кёльн ушел на перерыв при минимальном преимуществе.

В перерыве тренер хозяев снял с игры 17-летнего форварда Тильманна, ничем не запомнившегося. Вместо него появился Дрекслер – и уже на 53-й минуте Доминик исполнил прекрасную подачу с правого фланга на дальнюю штангу. Флориан Кайнц замкнул. 2:0. Через четыре минуты Скири и Хектор могли положить и третий гол, но выстрел Элье с близкой дистанции и удар Йонаса с дальней не стал проблемой для Мюллера.

Казалось, "козлы" дожмут Майнц, но у гостей на это было своё мнение. На 61-й минуте забил недавно вышедший на замену Авоньи, который замкнул прострельную передачу Квайсона с правого края штрафной – 2:1. Кёльн выводов не сделал, на 76-й позволив Кунде Малонгу исполнить вертикальный проход метров на двадцать к воротам. Пьер наказал за отсутствие сопротивления ударом в левый нижний – 2:2.

Кёльн мог вырвать победу на 81-й минуте, однако Кордоба не смог реализовать перспективный выход на ворота Мюллера. Похожим образом ответил и Квайсон, который на 89-й ворвался в штрафную, но затянул с ударом – его заблокировали. В конце концов, в обоюдной борьбе победителя выявить не удалось. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Кёльн, набрав 33 очка, остался на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Майнц, имея в активе 27 зачётных баллов, держится на пятнадцатой строчке.

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