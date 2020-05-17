Кельн розписав бойову нічию з Майнцом – "карнавальники" оформили яскравий камбек

Майнц в матчі 26-го туру Бундесліги зумів уникнути поразки від Кельна завдяки влучним ударом Тайво Авоньї та П'єра Кунде Малонга (2:2).

Як не протестували кельнські вболівальники проти матчів за пустих трибун, а футбол у місті відновився – "цапи" приймали Майнц. Проблему відсутності фанатів клуб вирішив великою кількістю м'яких іграшок. Навряд чи в цьому турі буде щось більш миле.

Фанати Кельна допомогли прикрасити цілу трибуну перед матчем проти Майнца – фото дня

Сам поєдинок вийшов доволі динамічним. Моментів виникало небагато, але м'яч швидко рухався в обидва боки – після перегляду "Вышэйшей лиги" подібний футбол починаєш особливо цінувати. Дещо активніше стартував Кельн, якому вдалося забити швидкий гол з пенальті – Марк Ут розвів сферу та голкіпера по різних кутах.

Майнц до перерви встиг відповісти двома класними епізодами – на 13-й хвилині після ефектного прориву Онісіво в штрафний та поперечного пасу Боетіюс пробив повз ворота метрів з шести, а на 29-й Хорн кінчиками пальців парирував удар Онісіво з рикошетом у дальній кут. По суті, це був останній момент у першому таймі. Кельн пішов на перерву за мінімальної переваги.

У перерві тренер господарів зняв з гри 17-річного форварда Тільманна, який нічим не запам'ятався. Замість нього з'явився Дрекслер – і вже на 53-й хвилині Домінік виконав прекрасну подачу з правого флангу на дальню стійку. Флоріан Кайнц замкнув. 2:0. За чотири хвилини Скірі та Хектор могли покласти і третій гол, але постріл Ельє з близької дистанції та удар Йонаса з дальньої не став проблемою для Мюллера.

Здавалося, "цапи" дотиснуть Майнц, але у гостей на це була свою думка. На 61-й хвилині забив Авоньї, який нещодавно вийшов на заміну й замкнув прострільну передачу Квайсона з правого краю штрафного – 2:1. Кельн висновків не зробив, на 72-й дозволивши Кунде Малонгу виконати вертикальний прохід метрів на 20 до воріт. П'єр покарав за відсутність спротиву ударом в лівий нижній – 2:2.

Кельн міг вирвати перемогу на 81-й хвилині, однак Кордоба не зміг реалізувати перспективний вихід на ворота Мюллера. Схожим чином відповів і Квайсон, який на 89-й увірвався у штрафний, але затягнув з ударом – його заблокували. Зрештою, в обопільній боротьбі переможця виявити не вдалося. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Кельн, набравши 33 очки, залишився на десятій позиції в турнірній таблиці Бундесліги. Майнц, маючи в активі 27 залікових балів, тримається на п'ятнадцятій сходинці.

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