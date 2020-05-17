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Кельн розписав бойову нічию з Майнцом – "карнавальники" оформили яскравий камбек

18:25 171 Читать на русском
Кельн розписав бойову нічию з Майнцом – "карнавальники" оформили яскравий камбек
Кельн – Майнц – 2:2

Майнц в матчі 26-го туру Бундесліги зумів уникнути поразки від Кельна завдяки влучним ударом Тайво Авоньї та П'єра Кунде Малонга (2:2).

6’ Марк Ут
53’ Флоріан Кайнц
 
Тайво Авоньї 61’
П'єр Кунде Малонг 72’
6’ Марк Ут
53’ Флоріан Кайнц
61’ Тайво Авоньї
72’ П'єр Кунде Малонг

Як не протестували кельнські вболівальники проти матчів за пустих трибун, а футбол у місті відновився – "цапи" приймали Майнц. Проблему відсутності фанатів клуб вирішив великою кількістю м'яких іграшок. Навряд чи в цьому турі буде щось більш миле.

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Сам поєдинок вийшов доволі динамічним. Моментів виникало небагато, але м'яч швидко рухався в обидва боки – після перегляду "Вышэйшей лиги" подібний футбол починаєш особливо цінувати. Дещо активніше стартував Кельн, якому вдалося забити швидкий гол з пенальті – Марк Ут розвів сферу та голкіпера по різних кутах.

Майнц до перерви встиг відповісти двома класними епізодами – на 13-й хвилині після ефектного прориву Онісіво в штрафний та поперечного пасу Боетіюс пробив повз ворота метрів з шести, а на 29-й Хорн кінчиками пальців парирував удар Онісіво з рикошетом у дальній кут. По суті, це був останній момент у першому таймі. Кельн пішов на перерву за мінімальної переваги.

У перерві тренер господарів зняв з гри 17-річного форварда Тільманна, який нічим не запам'ятався. Замість нього з'явився Дрекслер – і вже на 53-й хвилині Домінік виконав прекрасну подачу з правого флангу на дальню стійку. Флоріан Кайнц замкнув. 2:0. За чотири хвилини Скірі та Хектор могли покласти і третій гол, але постріл Ельє з близької дистанції та удар Йонаса з дальньої не став проблемою для Мюллера.

Здавалося, "цапи" дотиснуть Майнц, але у гостей на це була свою думка. На 61-й хвилині забив Авоньї, який нещодавно вийшов на заміну й замкнув прострільну передачу Квайсона з правого краю штрафного – 2:1. Кельн висновків не зробив, на 72-й дозволивши Кунде Малонгу виконати вертикальний прохід метрів на 20 до воріт. П'єр покарав за відсутність спротиву ударом в лівий нижній – 2:2.

Кельн міг вирвати перемогу на 81-й хвилині, однак Кордоба не зміг реалізувати перспективний вихід на ворота Мюллера. Схожим чином відповів і Квайсон, який на 89-й увірвався у штрафний, але затягнув з ударом – його заблокували. Зрештою, в обопільній боротьбі переможця виявити не вдалося. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Кельн, набравши 33 очки, залишився на десятій позиції в турнірній таблиці Бундесліги. Майнц, маючи в активі 27 залікових балів, тримається на п'ятнадцятій сходинці.

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Німеччина Майнц Майнц Кельн Кельн Кельн - Майнц
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